L’intervista. Rabbia Andreucci: "Una gara in mano. Così non va bene»

"Siamo abbastanza arrabbiati per il risultato". Stavolta Andreucci non sceglie la via della diplomazia e parla chiaro. E le parole dell’allenatore arancione rispecchiano a pieno l’amarezza per il secondo pareggio consecutivo. "C’è rabbia per come è finita la partita - ha sottolineato - e soprattutto per l’andamento. Siamo stati sopra in due circostanze e due volte siamo stati ripresi. Avevamo la gara in mano e una squadra esperta come la nostra non può essere ‘tranquilla’ dopo aver subito un gol simile. Ne parleremo in settimana ma senza dubbio siamo amareggiati, perché in quello specifico momento ci voleva lucidità per portare la gara in fondo. Ci sono stati errori dei singoli, ma tutti dobbiamo fare un esame di coscienza per il risultato ottenuto oggi". Quello di Castel Maggiore è il quarto pareggio nelle ultime cinque partite per la Pistoiese, che in campionato ha vinto solo una partita nell’ultimo mese.

"Alla squadra rimprovero la mancanza di attenzione nella ripresa - ha proseguito Andreucci -. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, al rientro dopo l’intervallo volevamo chiuderci in difesa e poi mettere in ghiaccio il risultato, ma non siamo riusciti a mantenere il tasso di concentrazione costantemente ad alti livelli. Preoccupazione per il trend delle ultime settimane? I numeri dicono che abbiamo pareggiato tante partite, ma su questo aspetto io sono tranquillo".

M.F.