Liri illude il Consandolo, il Masi reagisce e rimonta

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Hassan, Brandolini, Liri, Trentini, Nicolasi (58’ Frighi), Bianconi (80’ Cobianchi), Colombani (71’ Cataldo), Chahbouni (63’ Giberti), Rimondi. A disp: Smanio, Bozzato, Kalogeropoulos, Ferracini, Nicoletti. All. Dirani.

MASI TORELLO VOGHIERA: Bianconi, Ghali (81’ Tosse), Baldon, Boschini, Fiore, Quarella, Chiossi, Nannini (61’ Mazzoni), Toffano (91’ Nardini), Maione, Ginesi. A disp: Broccoli, Cattin, Tosse, Gherardi, Vidali, Maistrello, Marangon. All. Lega.

Arbitro: Riccardo Zaccaria di Faenza. Marcatori: 8’ Liri, 23’ (rig.) e 77’ Toffano, 90’ Maione.

Note: ammoniti Colombani, Bianconi, Nannini e Maione.

Passo falso del Consandolo, che si fa rimontare in casa nel derby salvezza. Una sconfitta che inguaia gli argentani, mentre i masesi si rilanciano dopo una lunga serie negativa. Le previsioni peggiori si sono rivelate più che fondate per il centravanti Colino, costretto a saltare la gara per le conseguenze di un infortunio di allenamento, ma anche il Masi era rimaneggiato, senza lo squalificato Parmeggiani, tra i più rappresentativi a disposizione di Lega. La partita si sblocca all’8’: punizione dalla trequarti di Liri, il pallone è deviato da un difensore e spiazza il portiere. Fino al 23’ il Consandolo è in controllo della partita, poi l’equilibrio si spezza. Lesi sbaglia i tempi dell’uscita e frana addosso a Ginesi: rigore. Dagli undici metri Toffano non sbaglia. Nel secondo tempo il Consandolo parte forte, determinato a tornare in vantaggio. Al 48’ ci prova Liri, dopo uno scambio con Colombani, il tiro esce di poco. Al 56’ progressione di Nicolasi, conquista il fondo e mette in mezzo un cross delizioso rasoterra solo da spingere in rete, ma nessuno ne approfitta. Al 64’ bella iniziativa di Colombani, su lancio di Liri, si accentra e tira, Bianconi si distende in tuffo e para. Breve giro di lancette e ancora Liri, il più intraprendente dei suoi, sfiora la traversa con un tiro dal limite. Al 77’ in una delle poche azioni offensive del Masi, da calcio d’angolo, colpo di testa ravvicinato di Ginesi, Lesi respinge come può, sulla ribattuta Toffano è il più lesto e insacca. Il Consandolo cerca il pareggio con la forza della disperazione, ma al 90’ in contropiede è castigato da Maione.

Franco Vanini