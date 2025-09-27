Livorno-Campobasso 0-0, un pareggio che sta stretto agli amaranto

Livorno, 27 settembre 2025 - Al Picchi è terminata 0-0 fra Livorno e Campobasso, un risultato che per una volta sta stretto agli amaranto che oggi avrebbero potuto meritare qualcosa di più, dopo quella che potremmo definire una delle migliori prestazioni viste in campo fino ad oggi.

Finalmente un partenza convincente per gli amaranto che dopo poco più di un minuto grazie ad un ottimo recupero di Noce si trovano nei pressi della porta avversaria, Cioffi sbaglia a tu per tu con Tantalochi che respinge su Dionisi che, ad un passo dalla porta, spara la palla al di sopra della traversa divorandosi l'1-0. Altra grande occasione per il Livorno, protagonista ancora una volta Cioffi che scarica per Dionisi, il capitano mette un’ottima palla per Marchesi anticipato però dal portiere. Al quinto minuto Dionisi ancora una volta vicino al gol, il suo tiro però termina largo di un soffio.

Vero e proprio assedio amaranto nei primi 10 minuti di partita con i ragazzi di mister Formisano che arrivano con regolarità alla conclusione senza lasciare spazio alle ripartenze avversarie. Occasione al 23’ per gli avversari sugli sviluppi di calcio d’angolo il colpo di testa però termina largo. La seconda parte del primo tempo è caratterizzata da ritmi un po’ più bassi in cui anche il Campobasso si inizia a presentare dalle parti di Ciobanu che per il momento non è mai stato impegnato dalle conclusioni avversarie.

Al 35esimo Marchesi costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio al suo posto fa il suo ingresso Panaioli. Al 36’ minuto da segnalare l’uscita avventurosa di Ciobanu che abbandona i pali per intervenire di testa su un lancio lungo dei rossoblù. Gli amaranto si divorano un’altra grandissima occasione allo scadere del primo tempo, cross di Biondi, sfiora di testa Dionisi che accomoda la palla per Panaioli il quale non centra la porta.

Il secondo tempo si riapre così come era iniziato il primo con gli amaranto proiettati all’attacco della porta avversaria. Altra occasione per il capitano che al 50esimo minuto tocca di testa senza però riuscire ancora una volta a centrare l’obiettivo. Al 57’ mister Zauri spende un cartellino per richiedere l’intervento dell’Fvs per un presunto pestone ai danni del numero 9 Magnaghi, per l’arbitro però non c’è nulla. Al 64’ è ancora Cioffi a scaldare i guantoni di Tantalochi che riesce a respingere una conclusione insidiosa.

Arriva al 75’ il primo angolo per gli amaranto che però non riescono a sfruttare il calcio dalla bandierina. Anche Di Carmine ci prova al 77’ ma la sua conclusione viene prima sporcata dal difensore e poi bloccata dal portiere rossoblù. All’80’ il Livorno sfrutta meglio il calcio d’angolo, la palla passa ma Biondi non riesce ad incornare e la palla termina ancora una volta alta sopra la traversa.

L'arbitro dice che non c'è più tempo e la sfida del Picchi si conclude con un pareggio a reti bianche.