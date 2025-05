Livorno-Forlì 3-1, gli amaranto vanno avanti nella lotta scudetto

Livorno, 18 maggio 2025 - Gli amaranto battono il Forlì rifilando ai galletti biancorossi un 3-1 e continuano quindi la loro corsa scudetto in attesa di scoprire gli avversari della semifinale che si disputerà il 25 maggio.

La partita si apre al terzo minuto con il primo squillo di tromba del Forlì con Petrelli che sfiora la rete. Ma al nono minuto sono gli amaranto a passare in vantaggio grazie alla bellissima palla di Arcuri per Bonassi che non sbaglia e buca la porta difesa da Martelli. Amaranto in vantaggio meritatamente nonostante alcuni pericoli creati dagli avversari, i ragazzi di mister Indiani fino a questo momento si sono sempre fatti trovare pronti.

Nella prima fase della gara il Forlì fatica infatti a trovare le misure, al 21 esimo minuto per esempio la squadra di mister Miramari spreca una buona occasione per rientrare in partita. Al 27esimo Rossetti ha l’occasione per raddoppiare ma il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria, poco dopo gli amaranto hanno nuovamente la possibilità per il 2-0 con Fancelli che mette un’ottima palla al centro dell’area sulla quale però non riesce ad arrivare nessuno. Al 31esimo arriva il primo calcio d’angolo per gli amaranto, Rossetti la incorna ma non riesce ad indirizzare la palla che termina alta sopra la traversa.

Il Forlì prova il tutto per tutto negli ultimi minuti del primo tempo alzando la pressione e portando i suoi giocatori nella metà campo amaranto. Al 44 punizione dal limite dell’area per gli ospiti, sulla palla va Petrelli che manca completamente l’obiettivo. Il primo tempo termina quindi meritatamente 1-0 per gli amaranto.

Gli amaranto approcciano bene anche il secondo tempo, al 54esimo Rossetti segna un gran gol raddoppiando il vantaggio degli amaranto salta il difensore avversario trovandosi a tu per tu con il portiere e da li non può sbagliare. Allo scoccare dell'ora di gioco il Forlì trova il gol con il numero 20 Lilli. Al 73esimo il Livorno aumenta la distanza con il gol del 3-1 segnato dall’eterno Chicco Dionisi che va ad esultare sotto la Nord.

Al 78esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore degli ospiti per un presunto fallo di mano di Ndoye, dal dischetto va Trombetta ma Cardelli non si fa ingannare e para il tiro del potenziale 3-2. Forlì che non riesce nella rimonta al Picchi termina quindi 3-1 per i padroni di casa.

U.S Livorno (4-3-3): Cardelli; Fancelli, Brenna (57' D'Ancona), Siniega, Arcuri; Bonassi, Hamlili, Bacciardi (88' Parente); Marinari (67' Bellini), Rossetti (63' Dionisi), Malva (63' Ndoye). A disposizione: Tani, Luci, Calvosa, Regoli. All. Indiani

Forlì (4-3-3): Martelli; Motti (46' Mandrelli), Drudi, Saporetti, Falasca; Gaiola, Menarini, Lilli (88' Firman); Lombardi (46' Rossi), Petrelli (67' Trombetta), Farinelli. A disposizione: Colombo, Zamagni, Eleonori, Graziani, Ghetti. All. Miramari

Arbitro: Sciolti di Lecce

Reti: 9' Bonassi, 54' Rossetti, 60' Lilli, 73' Dionisi

Note: Ammoniti Rossetti, Brenna, D'Ancona