Livorno-Forlì, le pagelle degli amaranto

Livorno, 18 maggio 2025 - Il Livorno non accenna a fermarsi e in casa con il Forlì vince per 3-1 portano in campo una prestazione di livello, ecco le nostre pagelle: Cardelli: 8 Chiamato poco in causa nell’arco del primo tempo ma si fa trovare sempre pronto, eroico sul rigore che poteva riaprire la partita. Molto coinvolto anche con i piedi dai compagni di squadra. Fancelli: 7 Gioca un'ottima partita sul suo lato raramente gli avversari hanno trovato spazi da attaccare Brenna: 7 Buona gara quella del capitano, ottimo nei contrasti aerei. (Dal 58esimo D’Ancona: 6.5 Entra bene in partita nonostante il momento delicato, spende il cartellino per fermare l’avanzata degli avversari Siniega: 6.5 Così come il resto della difesa gioca una partita ordinata Arcuri: 7 Una buona gara, la sua cavalcata sulla corsia di sinistra con il cross arretrato al centro dell’area propizia il gol del vantaggio per i padroni di casa, molto propositivo in fase offensiva

Bonassi: 8 Si fa trovare pronto sotto porta e non sbaglia portando in vantaggio gli amaranto. Anche a centrocampo fa una partita di sostanza recuperando tanti palloni, fondamentale anche in difesa, partita totale la sua Hamlili: 6.5 Nell’arco del primo tempo ha fatto più fatica del solito, gioca comunque una buona gara Bacciardi: 6.5 Bene in chiusura sui cross degli avversari rallenta l’attacco degli avversari facendo da filtro fra attacco e difesa (Dall’83esimo Parente: s.v) Marinari: 6.5 Qualche buono spunto ma sbaglia l’ultima scelta, mette in campo una partita di sacrificio. (Dal 67esimo Bellini: 6.5 entra con la voglia di incidere sulla partita, porta in campo la sua inesauribile energia) Rossetti: 7 Non riesce a tenere palla, fatica a far salire la squadra, nel secondo tempo però si riscatta mettendo a segno il gol del 2-0 amaranto. (Dal 63esimo Dionisi: 7 un ottimo ingresso il suo, anche a questo giro il numero 9 amaranto non manca all’appuntamento con il gol)

Malva: 6.5 Nella prima parte di gara poco coinvolto dai compagni, cresce nella seconda frazione, sulla fascia sinistra scambia molto bene con Arcuri. (Dal 63esimo Ndoye: 6 non entra benissimo concedendo rigore agli avversari, decisamente meglio in fase offensiva con le sue cavalcate)