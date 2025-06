Livorno in finale Poule Scudetto: sfida al Siracusa per il tricolore

Il Livorno sta dimostrando, ancora, di essere una vera corazzata, una squadra fuori categoria. Nella Poule Scudetto, dopo aver passato a punteggio pieno la fase a gironi e aver vinto (2-1) la semifinale di andata, gli amaranto si sono aggiudicati anche la gara di ritorno, strappando il pass per la finalissima. La squadra di Indiani, ieri pomeriggio ha strapazzato il Bra 1-4 (doppietta del solito Dionisi e reti di Marinari e Rossetti) e adesso ha l’opportunità di cucirsi addosso il tricolore, impresa che alla Robur è riuscita due volte (il club bianconero è a oggi la squadra con il record di vittorie della Poule). Il Livorno, in finale affronterà il Siracusa che nel doppio scontro ha battuto l’Ospitaletto (3-2 all’andata e 0-2 al ritorno). ll Dipartimento Interregionale renderà note le modalità di disputa della finale, l’8 Giugno in gara unica, l’8 e 11 Giugno in partite di andata e ritorno. Il Livorno, chiusa la Poule Scudetto, saluterà, con tutta probabilità Paolo Indiani, che sembra destinato al Grosseto. Il prossimo anno, pertanto, il Siena troverà di nuovo sul proprio cammino il tecnico di Certaldo, intenzionato a bissare la promozione appena centrata, l’ennesima della lunga carriera.