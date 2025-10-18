Livorno - Sambenedettese termina 2-1: gli amaranto vincono nel segno di Cioffi e Dionisi

Livorno, 18 ottobre 2025 - Termina 2-1 al Picchi il match fra neo promosse che contro ogni aspettativa ha visto trionfare gli amaranto contro la Sambenedettese. Il Livorno è tornato a vincere, e soprattutto a vincere fra le mura di casa, cosa non semplice visto il clima tesissimo che negli ultimi giorni aleggia intorno al club amaranto. Ciò che conta per il momento sono però i tre punti con i quali gli amaranto sono usciti dal Picchi.

Amaranto propositivi fin dal primo minuto arriva dopo appena 33 secondi la prima conclusione in porta targata Chicco Dionisi. Altra buona occasione al 3’ minuto dopo una buona imbucata di Peralta Cioffi attraversa tutta l’area avversaria senza però riuscire ad arrivare al tiro. Livorno ancora scatenato al 6’ minuto, a scambiare sono ancora una volta Cioffi e Peralta con quest’ultimo che tenta il tiro che tuttavia termina alto sopra la traversa.

Dopo i primi minuti di arrembaggio amaranto le due formazioni rallentano i ritmi alla ricerca di nuove soluzioni per sfondare. E’ il Livorno a tenere il pallino del gioco per i primi 20’ con i rossoblu che faticano a frsi vedere dalle parti di Seghetti. Al 25’ è Biondi a provare il tiro dopo una buona azione guidata dal capitano amaranto. E’ invece Hamlili a cercare il vantaggio con un colpo di testa al 32’ sugli sviluppi dell’ottimo calcio piazzato battuto da Cioffi. Il primo vero squillo della Sambenedettese arriva al 41’ minuto con un tiro dalla distanza che termina però largo. Termina 0-0 il primo tempo di Livorno Sambenedettese.

Buon avvio di secondo tempo per gli amaranto che però al 56’ corrono un rischio sulla conclusione di Eusepi, ci pensa Seghetti a risolvere tutto. Allo scoccare dell’ora di gioco Cioffi porta in vantaggio gli amaranto mettendo la firma su una splendida azione nata da Dionisi che lascia la palla a Peralta il quale a sua volta serve l’assist vincente al numero 70 amaranto.

Si scaldano gli animi al 72’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo noce tenta la conclusione di testa che però viene ribattuta dal giocatore avversario con un tocco di mano, l’arbitro lascia correre ma Formisano si gioca la carta dell’Fvs e questa volta l’arbitro gli da ragione. Sul dischetto si presenta capitan Dionisi che non sbaglia e al 76’ fa 2-0 per il Livorno.

Dopo una partita priva di pericoli all’89’ gli amaranto incassano il gol del 2-1, a segnare per gli ospiti è stato il numero 37 Moussa Tourè. Al Picchi però nonostante i tentativi in extremis della Sambenedettese termina 2-1.