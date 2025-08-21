U.S Livorno - Ternana, l’attesa è finita. Mister Formisano: “Portare le emozioni in campo. Abbiamo bisogno dei tifosi”

Livorno, 21 agosto 2025 - L'attesa è finita, gli amaranto dopo anni di sofferenza fra i dilettati sono pronti per fare il loro ritorno fra i professionisti. Un debutto quello di domani sera alle 21.15 contro la Ternana, che si preannuncia da sogno per i ragazzi di mister Formisano, che a prescindere dal risultato, avranno per una sera i riflettori puntati esclusivamente su di loro, e ovviamente sugli avversari. Non un esordio facile per l'U.S Livorno che si prepara ad affrontare una delle favorite del campionato e possiamo solo immaginare quali e quante emozioni si possano respirare in questo momento nello spogliatoio amaranto.

A rendere il quadro più reale per i tifosi è però lo stesso Formisano che nella conferenza stampa pre partita ha affrontato vari temi, dalle sensazioni, fino agli aspetti più tecnici della partita.

"Si respira il giusto mix fra adrenalina e senso di responsabilità - ha infatti esordito il tecnico amaranto - sono sicuramente emozioni molto forti e devo dire che per il lavoro che hanno svolto nell'ultimo periodo i ragazzi si meritano questa attenzione, spero che i tifosi risponderanno all'appello, abbiamo bisogno di loro".

Emozioni forti non solo per i giocatori ma anche per lo stesso Formisano che ha ammesso "Debuttare con una nuova maglia è sempre emozionante, specie se lo fai indossando i questi colori che portano con sé una grande storia, dobbiamo cercare di portare queste emozioni in campo e sfruttarle per difendere quella che è casa nostra. Visti i miei trascorsi a Perugia - ha proseguito il mister - quella con la Ternana per me non è una partita come le altre, i derby contro la Ternana ha sempre rappresentato tappe importantissime per me".

Va bene l'emozione, ma sul piano tattico quali saranno le soluzioni che verranno adottate per contrastare la Ternana?

"Vedremo un Livorno molto simile a quello delle ultime uscite - ha spiegato il tecnico amaranto -. La differenza la farà l'avversario che è di grande livello, tolto il portiere è la stessa squadra che ha giocato la finale nello scorso campionato e questo è un aspetto che non possiamo sottovalutare. Anche la Torres è un avversario di livello ma fra i sardi e la Ternana ci sono delle differenze importanti, soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione del gioco, noi dovremo farci trovare pronti ed essere bravi a reagire in caso di svantaggio".

E per farsi trovare pronti è necessario sapersi adattare.

"Non ci sono differenze fra difesa a 3 e difesa a 4, sceglieremo in base a come giocherà la Ternana, a Sassari per esempio siamo partiti con la difesa a tre, per poi passare alla difesa a quattro, soluzione con cui abbiamo giocato meglio".

Niente infortuni poi per mister Formisano, che però dovrà rinunciare a Cioffi e Nwachukwu, il tecnico però anticipa che "Di Carmine sarà della partita, nonostante sia arrivato da poco si è sempre allenato e quindi non escludo che possa partire dal primo minuto. Cioffi sarà un'assenza pesante ma in attacco siamo tanti e ci incastriamo bene".

Mister Formisano potrà poi contare su un nuovo arrivato, il centrocampista classe 99' Kevin Biondi, presentato quest'oggi ai tifosi amaranto. Non è da escludere una sua apparizione in campo già durante la partita di domani.