Livorno trionfa nella semifinale di andata della Poule Scudetto di Serie D

Non smette di vincere il Livorno. La squadra di Indiani ha fatto sua anche la semifinale di andata della Poule Scudetto di Serie D, dopo aver passato a punteggio pieno, la fase a gironi, contro il Bra: 2-1 il risultato dell’Ardenza, grazie alle marcate dei ‘soliti’ Rossetti e Dionisi, che hanno risposto alla rete giallorossa di Aloia. Per accedere alla finalissima, i labronici, nella gara di ritorno, avranno a disposizione due risultati su tre: l’appuntamento è allo stadio Attilio Bravi domenica alle 16. Al termine dell’incontro Indiani ha salutato i tifosi amaranto: ai presenti è parso un addio. "E’ stata l’ultima partita giocata in casa, mi sembrava giusto ringraziare il pubblico. Un gesto di educazione", ha spiegato il tecnico. "Abbiamo vinto matematicamente il 6 aprile dopo aver tirato dal 23 luglio – le sue parole –. Il 24 maggio, 7 partite e minimo 30 allenamenti dopo, i ragazzi hanno proposto un’altra partita straordinaria: hanno dimostrato ancora di essere un gruppo eccezionale".