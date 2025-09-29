ll Prato è troppo forte. Minerari spenti e battuti

Seconda sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano. Se a Prato serviva una risposta, questa non è arrivata. Con un gol per tempo il Prato regola il Follonica Gavorrano, battendo i bianco rossoblù per 2-0 al termine di un match ben condotto dai padroni di casa. Al 9’ ancora Prato pericoloso con Rossetti, che arriva alla conclusione da buona posizione, Pacini con un grande intervento devia in angolo chiudendo lo specchio all’attaccante. Primo tempo complicato per il Follonica Gavorrano, e il vantaggio del Prato arriva al 33’: Rossetti calcia e trova la grande parata di Pacini, ma sulla respinta arriva Gioè che in tap in deposita la palla in rete.

Al rientro in campo volto nuovo tra gli undici in campo per il Follonica Gavorrano, con mister Baiano che mette in campo Pescicani per Bucci. Il Follonica Gavorrano prova quindi a mettere in atto un gioco più deciso nella ripresa, con l’obiettivo di rimettere il punteggio in equilibrio. Su calcio d’angolo arriva al 10’ l’incornata di Remedi che viene respinta da un difensore. Il Prato però trova il raddoppio al 17’ con Lattarulo, che penetra in area su assist filtrante di Rossetti, depositando in rete il gol del 2-0. Il Prato vicino al terzo gol, con Fremura che salva sulla linea sul tiro a botta sicura di Atzeni.

PRATO: Fantoni, Risaliti, Corsa, Gioè (33’ st Verde), Zanon, Cela (12’ st Atzeni), Lattarulo (41’ st D’Orsi), Berizzi, Cesari (11’ st Limberti), Greselin, Rossetti (23’ st Mencagli). All. Venturi.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (43’ st Pimpinelli), Bucci (1’ st Pescicani), Bernardini, Matteucci, Bellini, Mutton (20’ st Maltoni), Remedi (24’ st Marino), Fremura (24’ st Bianchi), Proietti, Giordani. All. Baiano.

Reti: 33’ Gioè, 17’ st Lattarulo.