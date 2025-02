Lnd Emilia Romagna. Figc, Fantazzini eletto consigliere nazionale

Giornata storica per il calcio dell’Emilia Romagna. Ieri a Roma, in occasione dell’assemblea elettiva che ha portato al terzo mandato del presidente Gabriele Gravina, l’avvocato Giacomo Fantazzini, vicepresidente vicario del Crer Figc Lnd, è stato eletto come consigliere federale nazionale. La delegazione del Crer presente è stata composta dal presidente Alberici, dal vicepresidente Fantazzini, dai delegati assembleari Iacopo Annese, Daniele Bandini, Lorenzo Bongiovanni, Andrea Boni, Mario Fantini, Fausto Franchini e Massimiliano Rolandi e dal segretario Sara Bottarelli. Fantazzini ha assunto il ruolo di consigliere federale nazionale per la Lnd in rappresentanza dell’area centro. Con lui sono stati eletti Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano (parte nazionale), Sergio Pedrazzini (area nord) e Giuliana Tambaro (area sud).