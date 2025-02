Lo Jolo deve accontentarsi di un punto. Il Mezzana batte il Tavola e lo sorpassa

Le sorprese, come di consueto, non sono mancate: il ventitreesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria, finito ieri, ha dato indicazioni chiare. Partendo dal girone D di Prima categoria: Carlesi ha segnato, ma lo Jolo è stato bloccato sull’1-1 dalla Gallianese e deve quindi condividere la seconda posizione in classifica con il Quarrata. Il Galleni ha ospitato Prato Nord – Maliseti Seano (1-1) mentre il CSL Prato Social Club ha prevalso sull’Atletico Casini Spedalino in virtù degli squilli di Petroni e Conti (i quali hanno certificato il 2-1 emerso al termine di novanta minuti di gioco). Tutto da rifare per il Casale Fattoria, che era impegnato ad Agliana in un difficile confronto con l’AM Aglianese. E a dispetto della marcatura di Passaretta, i neroverdi hanno fatto valere il fattore-campo riuscendo a vincere per 2-1.

Scendendo in Seconda Categoria e ripartendo dal girone C, la Pietà non è riuscita ad andare oltre il pari a reti bianche con l’Olimpia Quarrata. Ma gli uomini di Trupia hanno comunque mantenuto la vetta della graduatoria, considerando che nemmeno il San Niccolò seconda forza del raggruppamento è riuscito a vincere. Salgono, nonostante il segno "X", le quotazioni del Montemurlo: il 3-3 esterno con il Pistoia Nord (Gaddafi, Giannone e Fedele) è comunque bastato alla banda Ermini per issarsi al quinto posto. Anche perché la Galcianese è caduta fra le mura amiche, arrendendosi alla Montagna Pistoiese (0-2). Mazzola e Ferrari hanno trascinato la Valbisenzio, con il 2-1 conclusivo inflitto al Chiesanuova (vanificando il gol su rigore di Ferraro) che ha permesso ai vaianesi di espugnare lo Scirea e di rimescolare le carte in chiave-salvezza.

Sorride anche il Mezzana, in quanto il 2-0 rifilato al Tavola consente alla banda Ferri di superare proprio i rivali rossoverdi in graduatoria. Stesso punteggio subìto dal Vernio oltretutto, per mano del Montalbano Cecina. Colpo di scena invece nel girone F: il Poggio a Caiano è stato sconfitto a sorpresa dall’Atletica Castello, con i fiorentini vittoriosi per 3-1. L’acuto di Burchietti non è bastato: la squadra di mister Marchetti resta salda al comando della graduatoria, ma il Daytona ne ha approfittato e adesso ha ridotto lo svantaggio a sole tre lunghezze. Giornata-no anche per la Virtus Comeana, che ha perso quello che era uno scontro diretto anticipato in ottica playoff con La Lanterna (1-0). Al Cambi, il confronto fra San Giusto e Polisportiva Naldi è stato archiviato sullo 0-0. E lo stesso punteggio è emerso infine al termine di La Querce – Real Peretola.

Giovanni Fiorentino