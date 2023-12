Lo Jolo festeggia in vetta alla classifica. Il Montemurlo Jolly espugna Quarrata

La tredicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in scena ieri. E nel complesso, quasi tutte le formazioni di Prato e provincia hanno diversi motivi per poter gioire, iniziando dalle tre compagini che occupano la prima posizione di altrettanti gironi. Può certamente far festa lo Jolo ad esempio, dopo aver agguantato la vetta del girone C di Prima Categoria. Merito del 2-0 firmato da Bettazzi (su rigore) e da Rossi, che anche grazie al pari del Cerbaia contro la Folgor Calenzano ha consentito agli uomini di coach Diodato di appaiare proprio la società di San Casciano, in cima alla classifica. Nel "derby pratese" dell’ultimo turno, tanto il C.F. 2001 quanto il CSL Prato Social Club avevano sulla carta bisogno di un successo per risalire la china. La pressione deve tuttavia aver preso il sopravvento, stando se non altro al pari senza reti maturato al novantesimo.

Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly ha espugnato il campo del Quarrata in virtù del 2-1 certificato da Gianassi e De Chiara. E se la Montagna Pistoiese non fosse riuscita a tenere il passo superando per 3-2 La Querce, i montemurlesi sarebbero primi in solitaria nel girone E. Al momento devono invece accontentarsi di procedere a braccetto con i rivali pistoiesi, in attesa di tentare l’allungo. Attenzione anche alla risalita del Prato Nord, che a fari spenti si sta avvicinando alla zona playoff dopo una avvio stagionale piuttosto incerto: il 3-2 esterno ai danni del Montalbano Cecina firmato da Gargano, Miele e Dalla Porta vale la sesta piazza. Ma la considerazione vale anche per il Chiesanuova, che sempre con lo stesso punteggio e sempre in trasferta ha vinto contro il San Niccolò arpionando la settima posizione: merito di Ferraro, di Corti e di un’autorete di Bartolotti. Giornata-no per la Galcianese, di scena nel Pistoiese e sconfitta dal fanalino di coda San Felice per 2-0. Stesso risultato, quest’ultimo, che nel girone F è costato alla Pietà 2004 uno stop a sorpresa nella tana del Sesto. Uno stop inaspettato per il sodalizio pratese, che se non altro può consolarsi per aver mantenuto il comando del girone.

Ma adesso dovrà guardarsi le spalle e non potrà più sbagliare, perché nel frattempo la Virtus Rifredi ha annichilito il Poggio a Caiano (4-1) e ha adesso un solo punto di ritardo. L’1-0 casalingo imposto all’Eurocalcio Firenze spinge la Virtus Comeana a ridosso delle zone nobili, mentre l’avventura di Leonardo Tinti sulla panchina del Tavola è iniziata con un 1-1 interno con il Prato Sport (Belli da una parte, Diddi dall’altra). A completare il quadro, il pareggio pirotecnico fra Vernio e Mezzana: 3-3 e posta in palio equamente suddivisa.

Giovanni Fiorentino