Lo Jolo se la vede con il Pietrasanta: "Daremo l’anima"

"Siamo consapevoli di affrontare una ottima squadra organizzata e blasonata. Ma siamo al contempo fiduciosi: il gruppo è in salute e daremo l’anima per dare continuità ai risultati precedenti". A suonare la carica è il direttore sportivo Leonardo Pomponio, in vista del match che vedrà lo Jolo affrontare il Pietrasanta. Un incontro valido per la terza giornata del campionato di Promozione, che si inizierà alle 15,30 di domani al Fantaccini. Ad arbitrare sarà il direttore di gara Jonathan Cornello della sezione di Firenze, coadiuvato da Azze-elarab Amzi di Firenze e da Annalisa Cauteruccio di Firenze.

Gli uomini di mister Luigi Ambrosio si sono allenati nei giorni scorsi con la soddisfazione aggiuntiva di aver centrato la prima "storica" vittoria in Promozione: il 3-2 esterno inflitto al Montignoso domenica scorsa ha indubbiamente alzato il morale della truppa, perché è risaputo che vincere aiuti a vincere. E serviranno gambe, tenta ed entusiasmo alle stelle per cercare di ripetersi contro i rivali di domani: il Pietrasanta è una formazione esperta, che milita ormai da diverse stagioni in categoria. Dopo l’esordio convincente con netto successo esterno (3-0) contro la Fortis Juventus, il club della Versilia ha pareggiato nella scorsa giornata con il San Marco Avenza e si trova adesso a quota 4 punti.

Al pari dello Jolo, del Forte dei Marmi, del Firenze Ovest e della Lampo Meridien ed il fatto che solo due squadre siano a punteggio pieno dopo centottanta minuti (Ponte Buggianese e Cubino, nel dettaglio) la dice lunga sulla situazione di equilibrio che si profila nel girone A.

La banda Ambrosio ha segnato sin qui tre reti subendone due e dalla partita di Montignoso è emersa l’importanza di saper sfruttare le situazioni su palla inattiva: i due gol di Ferroni che hanno permesso il sorpasso sono infatti arrivati sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed in un campionato fisico ed equilibrato ogni situazione del genere può fare la differenza. Jolo – Pietrasanta sarà insomma una sfida tra due formazioni in salute, entrambe determinate ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Anche perché il calendario incalza: nel quarto turno Cuorvo e compagni andranno nel Mugello per misurarsi con il Luco, mentre nella gara successiva riceveranno il Firenze Ovest in quello che potrebbe essere uno scontro-salvezza anticipato. Ci sarà però tempo per preparare le prossime sfide: l’attenzione è concentrata su domani.

Giovanni Fiorentino