Lo Jolo vince il derby: Prato Nord al tappeto. La Galcianese supera la Valbisenzio e fa festa

Tante conferme, qualche risultato sorpresa, un buon numero di gol. La ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria chiusasi ieri non ha insomma deluso le attese. Iniziando dalla Prima Categoria, girone D, con lo Jolo che si è aggiudicato uno dei "derby pratesi": Tomberli e Carlesi hanno messo le firme sotto il 2-0 imposto al Fantaccini al Prato Nord che per gli uomini di Ambrosio vale il ritorno in seconda posizione (con il Settimello capolista che ha però nove lunghezze di margine). Il Casale Fattoria è caduto fra le mura amiche per mano dell’Albacarraia (0-1). Anche perché il CSL Prato Social Club non ne ha approfittato, pareggiando con l’AM Aglianese (1-1, acuto di Cristiani). Fa invece festa il Maliseti Seano, che battendo 2-0 la Virtus Rifredi in un vero e proprio scontro-salvezza anticipato (con doppietta di Rossi) ha lasciato l’ultimo posto in classifica mettendosi alle spalle proprio i fiorentini: il terzultimo posto occupato dal Sagginale è lontano "solo" quattro punti.

Scendendo invece in Seconda Categoria, la Pietà 2004 può vedere il bicchiere mezzo pieno pur non essendo andata oltre un pareggio a reti inviolate nella tana del Montemurlo: la formazione di coach Trupia resta seconda, ma rosicchia un punto al San Niccolò capolista (che ha perso) e vincendo la gara da recuperare contro il Vernio si porterebbe ad una sola lunghezza dal vertice. Fa festa la Galcianese, quinta dopo aver violato il campo della Valbisenzio alla luce dell’1-0. Stesso punteggio con cui il Chiesanuova ha regolato il Tavola al Martelli, rimescolando ulteriormente le carte e confermando la situazione di equilibrio vigente nella zona centrale della graduatoria. Sprint del Mezzana, che con l’1-0 esterno sull’Olimpia Quarrata esce dalla zona playout. Giornata invece da dimenticare per il Vernio, battuto in casa dalla Virtus Montale (4-1).

E poi c’è il girone F, con il Poggio a Caiano primo della classe che di questo passo può davvero progettare la fuga: gli uomini di Marchetti sono passati di misura contro il Cobra Kai (1-0) e grazie alla contemporanea sconfitta interna del Daytona hanno incrementare a sei lunghezze il margine sui campigiani. Mezzo passo falso per la Virtus Comeana, che mantiene comunque la quarta posizione ma che non è riuscita a vincere contro l’Avane ultimo in graduatoria, come testimoniato dallo 0-0 conclusivo. Di Gioia ha segnato nell’1-1 che ha permesso alla Polisportiva Naldi di uscire con un punto dal confronto con la Laurenziana. Pollice alzato per La Querce: il 3-0 esterno contro il Santa Maria vale l’uscita dalla zona retrocessione. Stesso punteggio con cui il San Giusto ha infine perso con il Monterappoli.

Giovanni Fiorentino