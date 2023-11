Lo Scandicci cambia. Fattori paga subito. Il ko di Badesse significa esonero

A poche ore dal triplice fischio di Siena-Scandicci, il club azzurro ha annunciato l’esonero del tecnico Andrea Fattori. "Riteniamo fondamentale precisare che questa decisione è stata presa per ragioni di natura gestionale e non solo legate alla performance sportiva – si legge nella nota ufficiale del club –. I requisiti necessari per guidare la prima squadra erano chiari sin dall’inizio e di fondamentale importanza. Le sfide che ci siamo posti per la stagione attuale erano molteplici. Queste comprendevano la gestione di una nuova fase in una categoria diversa, il sostegno e l’incoraggiamento di un gruppo composto in buona parte da giovani promettenti provenienti dal settore giovanile, l’armonia di uno staff coeso e collaborativo, e solo in ultima analisi il raggiungimento di risultati sportivi… Comunichiamo che la squadra sarà condotta da Claudio Ventrice, già allenatore in seconda, coadiuvato da Andrea Zamperini...".