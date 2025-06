Lo Scarlino conferma lo staff tecnico e punta su Cappellini e Guazzini

Lo Scarlino, dopo la salvezza in Prima categoria, riparte dalle basi. La società giallorossa ha confermato in toto lo staff tecnico per la prossima stagione. Mister Massimo Cavaglioni, assieme al suo staff formato dal vice allenatore Michele Valvani e dal preparatore dei portieri Alex Balestri, sarà alla guida dei giallorossi anche nella prossima annata.

"Mettiamo le basi per riprovare a fare una stagione importante – sottolinea il direttore sportivo Piero Livaldi –. Faccio i ringraziamenti alla proprietà, che mette a disposizione tutto quello che serve per poter fare bene". "Sono contento che la proprietà abbia dato fiducia a me come allenatore e a tutto lo staff – aggiunge Cavaglioni –. Anche se abbiamo fatto un’annata un po’ zoppa, l’arrivo è stato strano perché la classifica era molto corta e il campionato equilibrato. Proveremo a fare meglio in un campionato difficile, ma con un anno di esperienza in più, dato che quest’anno abbiamo pagato un po’ lo scotto del salto di categoria. Cercheremo di fare una squadra quadrata, di categoria e senza prime donne. L’importante è lavorare bene come abbiamo fatto anche quest’anno".

E la società ha iniziato a lavorare sul calciomercato. I primi due nomi sul taccuino sono quelli di un portiere e di un attaccante. La società è molto interessata infatti portiere al del Cecina Leonardo Cappellini. Classe 1995, nato e cresciuto nelle giovanili del Livorno, Cappellini ha vestito anche le maglie di Montignoso, Montecatini, Ponsacco e Tuttocuoio. Per l’attacco piace Giacomo Guazzini del Belvedere, società che giocherà in Eccellenza.