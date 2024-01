Lo scontro diretto della Befana. La baby Dea a Verona con bomber Siren Diao

L’Atalanta U23, quinta in classifica al termine del girone di andata, riprende la sua corsa per restare in zona playoff andando a giocarsi oggi alle 18 un difficile scontro diretto sul campo della Virtus Verona. Nerazzurri senza Bernasconi, Bonfanti e Mallamo, ma in attacco sarà disponibile il nuovo arrivato, il 19enne bomber spagnolo Siren Diao Balde. Veneti che all’andata si imposero in casa dei nerazzurri con un rocambolesco 3-2, con la Dea che protestò per il gol del 3-3 segnato al 94’ da Italeng, annullato su segnalazione del guardalinee per un fuorigioco poi risultato inesistente. "Stiamo affrontando un campionato molto duro, che aiuta a migliorare. Abbiamo affrontato tutte le squadre e le conosciamo tutte, per cui ci faremo trovare pronti. Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra ma possiamo migliorare ancora e fare bene anche nel girone di ritorno", ha spiegato ai canali social atalantino il 18enne esterno Marco Palestra, che a dicembre ha esordito in prima squadra nel finale della trasferta di Europa League contro il Rakow. "All’andata - ha ricordato Palestra - contro la Virtus Verona eravamo alla prima partita e per noi fu complicata, loro sono una squadra forte, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questa sfida".

Il turno: oggi ore 14 AlbinoLeffe-Vicenza, Novara-Alessandria, Virtus Verona-Atalanta U23, Giana Erminio-Pro Patria. Domani ore 14: Renate-Fiorenzuola, Arzignano-Legnago. Domani ore 16.15: Pro Sesto-Pergolettese. Lunedì ore 20.30: Padova-Mantova, Lumezzane-Pro Vercelli. Classifica Serie C girone A: Mantova 47; Padova 43; Triestina 39; Pro Vercelli 32; Atalanta u23, Giana Erminio 30; Vicenza 29; Virtus Verona 28; AlbinoLeffe, Arzignano, Lumezzane, Trento 25; Legnago 24; Renate 23; Pergolettese 20; Pro Patria 19; Pro Sesto 16; Novara 15; Fiorenzuola 14; Alessandria 13.

Fabrizio Carcano