LO sfogo del direttore generale vetrini. "Girano falsità sul mancato pagamento dei giocatori. Lamioni potrebbe stancarsi»

Nella coda c’è il veleno recita un proverbio. E così, purtroppo, è successo ieri pomeriggio in sala-stampa nella parte finale delle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, che hanno fatto da contraltare alla gioia generale per la vittoria sul Ghiviborgo.

"In Italia dalla serie A alla sere D su 267 squadre ve ne sono sei imbattute. Una di queste è il Grosseto. Eppure oggi ci sono stati 202 spettatori in meno rispetto all’ultima gara casalinga: tra questi anche il patron Gianni Lamioni che è andato a vedere la Fiorentina. Quello che non va giù – ha precisato il direttore generale Filippo Vetrini che, ha tenuto a precisarlo, ha parlato a titolo personale – sono le voci che si rincorrono in città, secondo cui i rimborsi ai giocatori non sarebbero stati pagati dalla società. Nessuno avanza un euro e non si può infangare senza motivo la nostra società. Sono sicuro che il popolo maremmano è con noi, lo zoccolo duro è con noi, ma c’è troppa invidia e forze oscure che remano contro e creano un clima avvelenato e che sono contrarie alle eccellenze del nostro territorio (ndr. il riferimento è anche alla recente polemica sulla Scuola di Robotica del Misericordia). Ho visto il patron Lamioni depresso e deluso e non vorrei che si stancasse di venire a vedere il Grosseto e puntasse su Firenze". Poi due cifre fornite dal dg. "Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha richiesto la somma di 225mila euro in riferimento alla gestione del 2021. Ricordo che il Grosseto aveva debiti per 2,5 milioni". E pensare che Vetrini aveva iniziato definendo "favolosi, sofferti, meritati i tre punti conquistati contro il Ghiviborgo. Grazie alla solidità e alla coesione del gruppo è arrivata la terza vittoria consecutiva".

P.P.