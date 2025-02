Lo sfogo social. L’addio di Bennati alla nazionale di ciclismo: "È stato un sogno che è finito male»

Daniele Bennati non sarà più il commissario tecnico della nazionale di ciclismo. E lascia con una punta di amarezza. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma è stato lo stesso 44enne ex velocista - 54 vittorie in carriera da professionista - ad annunciare, con un lungo post su Instagram di fatto il mancato rinnovo del contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre. "Guidare la nazionale è stato un sogno ed è stato un sogno bellissimo. Ringrazio la Federazione ciclistica italiana e tutti quelli che con me hanno condiviso gioie e dolori legati a tale esperienza. Nel mio caso il rammarico è dovuto al fatto che non ho avuto la possibilità di completare un progetto che richiedeva tempi più lunghi".

Non manca una nota polemica affidata sempre ai social: "Il mio dispiacere è dovuto anche al trattamento di fine rapporto che mi è stato riservato. Ho letto dai principali quotidiani sportivi nazionali prima che il mio incarico sarebbe stato rinnovato e poi, invece, che avrebbero nominato altra persona al mio posto. Il tutto ricevendo, da chi di dovere, dapprima ampie rassicurazioni sulla mia conferma e, successivamente, invece nessuna comunicazione circa il mancato rinnovo dell’incarico. Una condotta, in conseguenza della quale - ha rivelato Bennati - ho anche rinunciato ad importanti incarichi professionali per l’amore che nutrivo per la maglia azzurra".

Andrea Lorentini