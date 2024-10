Lo sfottò tra i tifosi. I fanesi al "Benelli» a tifare Carpi contro i cugini. Lo striscione dei pesaresi: "Guida non mollare»

Duello a distanza tra i tifosi pesaresi e fanesi, in mancanza di derby. È successo in occasione del match Vis Pesaro-Carpi, sabato scorso, dove un nutrito gruppo di fanesi appartenenti al club Panthers ‘77 Fano, ha fatto il tifo insieme a quelli del Carpi, ai quali li lega un solido e duraturo gemellaggio. Sugli spalti del "Benelli" i tifosi granata hanno sostenuto a gran voce la squadra emiliana sconfitta per 4-0. Non sono mancati neppure cori diretti contro i cugini pesaresi. La risposta però non si è fatta attendere. I tifosi pesaresi della tribuna Prato hanno ironicamente sfottuto i fanesi esponendo uno striscione con la scritta "Guida non mollare", inneggiando così al contestatissimo, proprio dagli stessi Panthers, attuale presidente dell’Alma Juventus Salvatore Guida, il quale con la sua disastrosa gestione ha fatto precipitare l’Alma in Eccellenza.