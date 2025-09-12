Lo Spezia vince il ’Memorial Papa’. Cinquina in finale alla Carrarese
Gli aquilotti classe 2014 protagonisti del torneo organizzato dal Canaletto in ricordo dello storico allenatore
Spezia Calcio grande protagonista della sesta edizione del ’Memorial Rino Papa’, torneo per Esordienti 2013 inserito nella tradizionale rassegna ’Settembre Canarino 2025’, che il Canaletto Sepor dedica a dirigenti e allenatori che ne hanno fatto la gloriosa storia. Gennaro Papa, ’Rino’ per gli amici, è stato per oltre un quarantennio una figura di spicco nello scacchiere dirigenziale canarino, mentre come allenatore è stato uno dei pochi spezzini a conquistare un campionato regionale con i Giovanissimi classe 1964 e 1965 nella stagione 1977-78 tra cui militavano Pesare, Caregnato, Di Nasso, Pironi, Rosati, Salvia, Alberti, Pieri, Iacoponi, Sabatini, Mazzei, Ratti, Bertolini, Raggi, Amadei, Baudi e Marrai. I giovani aquilotti classe 2014 guidati da Marco Spagnoli e Michele Maggiari hanno avuto meglio in finale sui pari età della Carrarese allenati da Elia Luzzoli, grazie alla doppietta di Alessandro Casoni e alle marcature di Lorenzo Zanetti, di Andrea Venturini e di Liam Migliore. Entrambe le formazioni hanno giocato sottoleva (con la squadra categoria 2014) rispetto alle altre partecipanti del torneo. Al terzo posto si è piazzato il Pietrasanta di Francesco Berdicchia che ha liquidato i gialloblù di Leonardo Casavecchia. La quinta piazza l’ha raggiunta il Colli 2024 di Vingiano che ha battuto di misura il Rivasamba grazie alla rete di Andrea Viani. "I ringraziamenti – afferma la presidente Sabrina Benassi – vanno a tutti i partecipanti e ai dirigenti che hanno collaborato al successo di quest’importante evento: Piercarlo Rebecchi, Marco Maggiani, Massimiliano Brancati, Luca Tonelli, Carlo Valleri, Andrea Galeazzi".
Risultati
Girone A. Semifinali: Spezia-Montignoso 1-1, Rivasamba-Pietrasanta 1-1 (2-3 dcr.) Finali 3°/4° posto: Montignoso-Rivasamba 1-4, 1°/2° posto: Spezia-Pietrasanta 3-2. Girone B. Semifinali: Canaletto Sepor-Ricortola 1-0, Carrarese-Colli 2024 1-1, 3°/4° posto: Ricortola-Colli 2024 0-3, 1°/2° posto: Canaletto Sepor-Carrarese 1-2. Finali. 7°/8° posto: Ricortola-Montignoso 0-5, 5°/6° posto: Colli 2024-Rivasamba 1-0, 3°/4° posto: Canaletto Sepor-Pietrasanta 0-5.
FINALE 1°/2°POSTO
Spezia-Carrarese 5-0
Spezia: Bronzini, Del Nero, Sala, Pezzoni, Baroncelli, Zanetti, Migliore, Bellesi, Bugliani, Leboffe, Venturini, Filipponi, Castagnetti, Casoni. All. Spagnoli e Maggiari.
Carrarese: Calcagnini, Barbagelata, Bertani, Bertieri, Cini, Condemi, Crescentini, Dell’Agnello, Federici, Guadagni, Ingrosso, Seni, Storti, Ettaouil. All. Luzzoli.
Pietrasanta: Laera, Beggi, Bertellotti, Savino, Dodaj, Germelli, Giannarelli, Biagi, Fantechi, Bonini, Lombardi, Burroni, Orsetti, Ronchi. All. Berdicchia.
Montignoso: Lazzoni, Giusti, Cogliandro, Francesconi, Frigerio, Giorgi, Martines, Meniconi, Santoro, Scicolone, Lorenzini, Vignali, Pucci, Riggio. All. Francesconi.
Rivasamba: Milanta, Auddino, Labigalini, Rolli, Bongiorni, Sabini, Olivieri, Minetti Roverano, Toral Paredes, Marhfour, Tozaj, De Vincenzi, Figone, Chiappara, Kovacevic. All. Cesaretti.
Colli 2024: Bellè, Piselli, Biso, Bonati, Pavia, Pastina, Meftha, Danuvola, Viani, Bertini, Pasciuti, Nappini, Saadoune, Chiappini. All. Conti.
Canaletto Sepor: Abdelaziz, Cinelli, Fallani, Hokgartner, Kashami, Leggio, Paloka, Scorza, Ruisi, Morlacchi, Iorio, El Marzouqy, Bianchi, Galleno, Romeo. All. Casavecchia e Godani.
Ricortola: Paolini, Angelini, Angelucci, Barotti, Carminati, Corbani, Della Pina, Lodovici, Lorieri, Morigoni, Ricci, Scanu, Zoppi, Zambelli. All. Arcolini.
Ilaria Gallione
