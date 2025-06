Lo stadio Comunale ha ospitato ragazzi nati dal 2009 al 2014 per allenamenti intensivi e specifici. Settembrini, Neri e Pellicanò. Camp estivi con tre bandiere

AREZZOIl primo dei tre appuntamenti con i camp estivi dell’Arezzo è andato in archivio. Dal 18 al 20 giugno, infatti, lo stadio Comunale ha ospitato ragazzi nati dal 2009 al 2014 per allenamenti intensivi e specifici per il ruolo di portiere. A guidare le sedute di allenamento lo staff tecnico dell’Arezzo, che comprendeva istruttori professionisti e un mental coach. Nel corso di questi tre giorni, i ragazzi hanno anche ricevuto la visita del capitano amaranto Andrea Settembrini e di due bandiere del cavallino rampante come Domenico Neri e l’ex portiere Pino Pellicanò, che ha potuto così svelare qualche trucco del mestiere. "Tecnica, fondamentali, forza e anche aspetto mentale: abbiamo lavorato su questi aspetti, a tutto tondo – ha spiegato il tecnico Alessandro Mariotti – Abbiamo avuto riscontri positivi dai ragazzi, che erano poco meno di venti e hanno fatto subito gruppo. Credo che questo camp gli sia servito per acquisire consapevolezza, oltre a migliorare in alcuni aspetti tecnici".

Da oggi a venerdì, inoltre, prosegue alle Caselle il camp Next Level Training, un percorso completo di preparazione atletica con focus su forza, velocità, tecnica e prevenzione degli infortuni, mentre dal 30 giugno al 4 luglio allo stadio si terrà anche il camp di tecnica individuale per ragazzi e bambini nati dal 2010 al 2018.