Lo United cerca la svolta con il Vastogirardi

Zero punti nelle ultime due uscite. Torna, con un giorno d’anticipo sulla consueta tabella di marcia, a correre sull’erba di casa lo United Riccione con un obiettivo ben chiaro in testa. Al comunale di via Arezzo questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) arriva il Vastogirardi e i biancazzurri non possono permettersi altri passi falsi. Lo sa benissimo mister Riolfo che da quando è arrivato sulla panchina del club della Perla Verde è stato costretto a digerire soltanto bocconi amari. Sulla carta, questa volta, la missione non sembra impossibile. I molisani occupano l’ultimo posto in classifica con appena quattro punti messi insieme in sette gare giocate. Bottino magro, anche se quello dello United non è che sia poi più ricco. Infatti, Ferrara e compagni sin qui di punti ne hanno messi insieme sette e nelle ultime due gare, appunto, nessuno. Ora, nel giro di pochi giorni, i romagnoli avranno l’occasione di rifarsi nel doppio appuntamento casalingo che prevede la prossima settimana anche un turno infrasettimanale. Insomma, il momento è quello buono per iniziare a ingranare la marcia giusta in questa prima parte di stagione che ha messo davanti alla formazione della Perla Verde più difficoltà di quelle che erano state previste. E che, per ora, nemmeno il cambio in panchina è stato capace di ’semplificare’.