Lo United esonera Riolfo. Il Victor ci crede ancora

Era dietro l’angolo. Ieri è arrivato. Alla vigilia della gara di oggi sul campo del San Nicolò Notaresco lo United Riccione ha esonerato Giancarlo Riolfo. Ma anche il suo secondo Paolo Pantera. Oggi in Abruzzo a guidare la squadra dalla panchina sarà il preparatore dei portieri Raffaele Ferioli. In attesa, domani, di capire chi sarà il terzo tecnico dello United in questa stagione. Intanto, sul Titano il Victor San Marino oggi si troverà faccia a faccia con il Mezzolara penultimo della classe, dopo tanti faccia a faccia al vertice. Alla squadra di Cassani il compito di tenere il passo delle prime della classe con il Forlì che dallo scorso turno ha affiancato il Ravenna al Vertice. Ma il Victor è staccato di soli quattro punti dalla coppia tutta romagnola e ha intenzione di dire la propria fino alla fine nei quartieri nobili della classifica. Fondamentale ora non scivolare sulla classica buccia di banana.

Serie D. (26ª giornata, ore 14.30). Girone D: Corticella-Sammaurese, Fanfulla-Certaldo, Lentigione-Progresso, Prato-Borgo San Donnino, Ravenna-Aglianese, Sant’Angelo-Forlì, Sangiuliano City-Carpi, Victor San Marino-Mezzolara. Ieri: Pistoiese-Imolese 1-0.

Classifica: Ravenna, Forlì 48; Carpi 47; Victor San Marino, Lentigione 44; Corticella 42; Aglianese 40; Imolese 38; Fanfulla 37; Sangiuliano City 35; Prato 33; Sant’Angelo, Pistoiese 32; Sammaurese 31; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara 16; Certaldo 15.

Girone F: Atletico Ascoli-Sora, Campobasso-Avezzano, Chieti-Vastogirardi, L’Aquila-Alma Juve Fano, Matese-Fossombrone, Real Monterotondo Scalo-Roma City, San Nicolò Notaresco-United Riccione, Termoli-Sambenedettese, Vigor Senigallia-Tivoli. Classifica: Campobasso 53; Sambenedettese 49; L’Aquila 46; Avezzano 43; San Nicolò Notaresco 39; Vigor Senigallia 38; Roma City 37; Fossombrone 34; Chieti 33; Atletico Ascoli 31; United Riccione, Sora 30; Tivoli, Termoli 28; Real Monterotondo Scalo 25; Alma Juve Fano 23; Vastogirardi 21; Matese 18.