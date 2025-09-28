Lo Young bussa al Sanpa. Pietracuta in casa

Prova a rimettere in piedi una stagione nata storta il Pietracuta che oggi torna davanti al pubblico amico per mettere in tasca i primi punti della stagione. Ancora a quota zero in classifica, la squadra di mister Cevoli riceverà la visita del Castenaso primo della classe. Un testacoda di quelli da seguire attentamente. Come lo saranno i novanta minuti che spettano allo Young Santarcangelo sul campo del Sanpaimola. Con i clementini che hanno la possibilità di tenersi alle spalle un avversario direttto e agganciarsi al treno delle prime della classe. Ieri nell’anticipo della quinta giornata di misura Ars et Labor Ferrara si è presa tutto nel derby con il Comacchio salendo a un passo dalla vetta.

Eccellenza (5ª giornata, ore 15.30): Faenza-Sampierana, Fcr Forlì-Russi, Mesola-Medicina Fossatone, Mezzolara-Massa Lombarda, Pietracuta-Castenaso, Sant’Agostino-Fratta Terme, Sanpaimola-Young Santarcangelo, Solarolo-Osteria Grande. Ieri: Ars et Labor Ferrara-Comacchiese 1-0.

Classifica: Castenaso, Sampierana, Mezzolara 10; Fratta Terme, Fcr Forlì, Ars et Labor Ferrara 9; Medicina Fossatone, Sant’Agostino 7; Young Santarcangelo 6; Massa Lombarda, Sanpaimola, Osteria Grande, Mesola, Russi 4; Faenza 3; Comacchiese, Solarolo 1; Pietracuta 0.