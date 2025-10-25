Lo Young ci riprova in casa. Pietracuta, c’è il Solarolo

Sabato in campo per le squadre di Eccellenza. Fari puntati sull’erba del ’Valentino Mazzola’ dove lo Young Santarcangelo affronterà il Fratta Terme (calcio d’inizio alle 15). I gialloblù sono reduci dal pareggio casalingo contro il Faenza e ora tornano subito davanti al pubblico amico per cercare di prendersi tutto contro il Fratta Terme. Impresa non semplice, considerando che la formazione del Forlivese occupa il terzo posto in classifica, a soli tre punti dalla Spal prima della classe. Quindi, è evidente che servirà una bella prova di forza da parte della squadra di Riccipetitoni per dare un’accelerata in classifica. Cosa che ha intenzione, a maggior ragione, di fare il Pietracuta che davanti al pubblico amico affronterà (calcio d’inizio alle 15) il Solarolo. Un faccia a faccia in zona salvezza di quelli che la squadra di mister Cevoli non può permettersi di sbagliare. La formazione della Valmarecchia che da qualche settimana ha preso a marciare ora è chiamata a lasciarsi alle spalle una diretta concorrente avvicinando la zona centrale della classifica.

Eccellenza (9ª giornata): Young Santarcangelo-Fratta Terme, Spal-Russi, Faenza-Massa Lombarda, Mesola-Osteria Grande, Mezzolara-Fcr Forlì, Pietracuta-Solarolo, Sant’Agostino-Comacchiese, Sampierana-Medicina Fossatone, Sanpaimola-Castenaso. Classifica: Spal 18; Mezzolara, Fcr Forlì 16; Fratta Terme 15; Massa Lombarda, Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino, Castenaso 14; Russi 12; Sampierana 11; Young Santarcangelo 9; Faenza 7; Mesola 6; Osteria Grande 5; Solarolo, Pietracuta 4; Comacchiese 3.

Un solo anticipo nel campionato di Promozione ed è quello che si giocherà questo pomeriggio nel girone D tra Cervia United e Savignanese, mentre tutte le squadre di casa nostra saranno regolarmente in campo domani. In Prima Categoria, precisamente nel girone H, sarà un sabato in campo per il S.Ermete pronto a ospitare (calcio d’inizio alle 15) il Granata. Classifica girone H: Victoria 16; Collinello, Torconca 13; Due Emme 12; San Bartolo Gabicce Mare, Bagno di Romagna, San Vittore, Accademia Marignanese 10; Granata 9; Verucchio 7; Gatteo, Superga ’63, Rubicone Calisese, Rumagna 6; Sant’Ermete 4; Real San Clemente 1.