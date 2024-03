L’OBIETTIVO DELL’ALBINOLEFFE. Celeste in cerca di punti per centrare gli spareggi

Il pareggio di venerdì tra AlbinoLeffe e Giana mantiene le due squadre a metà classifica e distanti dai playout, ma ad entrambe manca il guizzo per entrare in zona playoff. Il calendario per l’AlbinoLeffe non è cosi proibitivo perche l’unica squadra sulla carta difficile da affrontare è il Padova.

La Celeste ha tutti i mezzi per giocarsi un posto ai playoff ma deve dimostrarlo in queste ultime gare dove è vietato perdere la grinta e la cocentrazione. Per il momento l’albinoLeffe è reduce da tra risultati utili: due pari e un successo, ma sarà importante il confronto di martedi 5 marzo ad Arzignano, bestia nera lo scorso anno, ma battuta all’Andata 1-0.

Vasco Algisi