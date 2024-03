L’Olimpia Prato fa gol. Il primo anno 80 tesserati

Più di ottanta tesserati, tutte le categorie coperte dai Pulcini ai Piccoli Amici e una squadra di calcio a 5 amatoriale composta per lo più dai genitori dei baby iscritti. Sono i numeri del primo anno di attività dell’Olimpia Prato, la società del presidente Angelo Pecoraro, nata nell’inverno 2023. Una società costruita con l’intento di specializzarsi nella formazione calcistica e sociale dei bambini, il cui percorso di crescita è andato oltre le previsioni. "Come obiettivo per il primo anno ci eravamo posti quota 50 bambini tesserati – racconta il direttore tecnico nero-oro Gabriele Pecoraro -, e invece siamo sopra 80 iscritti. Una crescita esponenziale che è solo all’inizio, visto che dalla prossima stagione sportiva copriremo anche la categoria Esordienti, e che stiamo lavorando anche per aggiungere altre squadre al nostro sodalizio. L’ambiente è sano e anche l’idea di avere coinvolto i genitori dei bambini in un campionato amatoriale dell’Msp è servito a fare sempre più gruppo". L’Olimpia Prato si sta occupando anche degli aspetti extra-calcistici. In tal senso vanno le collaborazioni in fase di sviluppo con nutrizionista e psicopedagogista, oltre alle interlocuzioni con altre realtà sociali del territorio. E’ inoltre pronta la seconda edizione Summer Camp. "Stiamo cercando di fare vivere lo Scirea anche negli orari extra-calcistici – prosegue Pecoraro -. Vogliamo ampliare le fasce d’uso dell’impianto introducendo altre attività oltre a quella del pallone. Vogliamo rendere lo Scirea un luogo sempre più vissuto da tutto il quartiere e aperto a tutte le fasce di età".