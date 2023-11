L’Olimpic batte la capolista e conquista la vetta. Tris del Radicofani, prima vittoria del Piazze

MERONI

TAVERNE D’ARBIA – Il Meroni infligge la prima sconfitta stagionale alla Voluntas, per giunta con netto punteggio, legittimando nella ripresa la vittoria grazie a una prova autoritaria. Il vantaggio del Meroni, siglato al 32’ da Morichelli, ha modificato il volto di una sfida iniziata sotto buoni auspici per gli ospiti. Sul parziale di 1-0, mentre tutti si aspettavano una reazione degli ospiti, ecco il Meroni ancora capace di offrire il massimo e di ottenere sempre con Morichelli il raddoppio in avvio di ripresa. Al resto provvedono per il Meroni prima Francesconi e poi Pagano, per il tris e il poker. Alla Voluntas non rimane che il gol della bandiera con il centro di Leti.