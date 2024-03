L’Olimpic non regge l’urto della Poliziana. Solo un pareggio per la capolista Radicondoli

MERONI

1

STAGGIA

2

SIENA - Lo Staggia interrompe il digiuno imponendosi sul terreno del Meroni in una gara caratterizzata da gol annullati e da tiri dal dischetto, uno per parte, neutralizzati dai portieri. Ospiti in vantaggio in apertura, ma il direttore di gara non convalida. L’1-0 per gli ospiti arriva grazie alla splendida conclusione di Tognazzi, ma Butini per i padroni di casa riequilibra le sorti del confronto. Sull’1-1 termina il primo tempo. Nella ripresa il penalty per il Meroni, ma il portiere Rossi dello Staggia neutralizza. Nel finale Tuveri è l’artefice del raddoppio dello Staggia che può archiviare in anticipo la sfida, dagli undici metri Burresi si vede respingere l’esecuzione.