Lollo rinnova per due anni con il Siena. Ora occhi puntati su mister Magrini

Lorenzo Lollo (foto) rimarrà in bianconero per altri due anni: una notizia attesa, arrivata ancor prima della fine del campionato, a dimostrazione di quanto la volontà delle due parti fosse quella di proseguire nel rapporto. Quando, la scorsa estate, Lollo decise di abbracciare il progetto del Siena Fc, lo fece nell’incredulità di molti, visti l’esperienza e il curriculum che si portava in valigia. E durante la stagione non ha certo tradito le aspettative, la risposta alla domanda cosa ci facesse un giocatore del suo calibro in Eccellenza, il bianconero l’ha data sul campo e non solo: "Riportare in alto la Robur, insieme a un gruppo affiatato; fare un regalo a una piazza che ha saputo accogliere lui e la sua famiglia alla grande".

Una soddisfazione, quindi, per i tifosi, leggere il comunicato ufficiale della sua permanenza sotto la Torre del Mangia. "La societa` Siena Fc e` lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lollo. Il centrocampista nato a Carrara si leghera` ai colori bianconeri per i prossimi due anni dopo essersi distinto in questa stagione per le sue qualità tecniche e umane, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la società e per i tifosi. Complimenti Lorenzo!".

Il rinnovo di Lollo è arrivato a pochi giorni dalla nomina di Gill Voria come responsabile tecnico del settore giovanile, nonché come mister della Junores: il Siena sta già gettando le basi per il futuro, per farsi trovare pronta allo start del prossimo campionato, di Serie D. Qualche giocatore, vedi il capitano Tommaso Bianchi, ha già un altro anno di contratto, qualche altro rinnoverà, come ha appena fatto Lollo, qualcun altro dovrà salutare (in campo, ricordiamo, dovranno esserci obbligatoriamente tre quote, un 2004, un 2005 e un 2006), portandosi comunque dentro una bella esperienza condita dalla vittoria del campionato. Il vero nodo da sciogliere, in ogni caso, è al momento la permanenza in bianconero di Lamberto Magrini: il tecnico e la Robur non hanno ancora trovato un accordo, ma sia da una parte che dall’altra traspare la volontà di proseguire insieme l’avventura. Per i tifosi, che apprezzano particolarmente il mister, sarebbe un’altra bella notizia da festeggiare.

Angela Gorellini