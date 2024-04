L’omaggio. L’applauso sincero degli avversari per i bianconeri

Celebre in altri sport e contesti, decisamente meno nel calcio. Il gesto dei giocatori dell’Audax Rufina ieri pochi istanti prima del fischio d’inizio è stato molto apprezzato dai presenti allo stadio Berni. I calciatori del team fiorentino infatti hanno atteso, disposti su due file fuori dal tunnel che porta negli spogliatoi, l’ingresso in campo della Robur tributando il giusto merito per la vittoria del campionato con un applauso sincero. Una passerella d’onore che ha ricordato quella che nella scorsa stagione la Fiorentina concesse al Napoli campione d’Italia. Prima della partita altro momento importante: sono scesi in campo anche i ragazzi dell’associazione Le Bollicine Sport. I calciatori bianconeri hanno fatto qualche tiro di riscaldamento con loro. L’iniziativa, in collaborazione con il Siena Fc, è stata promossa dall’associazione Millenovecentoquattro.