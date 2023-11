Lombardi non ha dubbi : "La squadra è in crescita"

"Era troppo importante sbloccare subito quella partita". Tanto da non sentire nemmeno troppo dolore per quel colpo in testa ricevuto nel primo tempo che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in anticipo. "Adesso sto meglio – sorride Alessandro Lombardi (nella foto) – Mi girava la testa nel secondo tempo e sono uscito". Dopo aver realizzato il suo primo gol in maglia a scacchi. "Sicuramente essere subito passati in vantaggio – dice il centrocampista ex Reggina – ci ha dato una grande fiducia. Ma possiamo anche fare meglio di così perché ho sempre creduto, e naturalmente credo tutt’ora, che questa sia una squadra forte. Lo abbiamo dimostrato anche contro la Lucchese. Perché al di là dei due gol realizzati, abbiamo avuto anche altre occasioni". E, soprattutto, per la prima volta in questa stagione il Rimini non ha spalancato la porta agli avversari. "Non subire gol è una cosa importantissima – sottolinea – Già dalla partita con l’Ancona avevamo fatto una prova compatta, tutti uniti, e stasera non abbiamo preso gol per fortuna". Ne è certamente felice di questo anche Simone Colombi che, da poco arrivato in Romagna, già aveva sulle spalle un carico di gol subiti non da poco. "Sono qui da dieci giorni – dice il portiere bergamasco – E credo che già si sia visto un percorso importante. Dopo la brutta sconfitta di Pontedera abbiamo trovato una certa solidità. Con la Lucchese abbiamo continuato il ’lavoro’ iniziato con l’Ancona da questo punto di vista. Mettendoci sicuramente qualcosa in più quando c’era da gestire la palla. E questo ci ha permesso di conquistare una vittoria assolutamente meritata".

Da qui si riparte, insomma. "Deve essere davvero un punto di partenza – dice Colombi – Non di certo di arrivo considerando che ancora non abbiamo fatto niente. Ma non era affatto scontato che, dopo il duro colpo subito a Pontedera, la squadra reagisse in questo modo. Ma se siamo ancora nella parte bassa della classifica vuole di certo dire che dei problemi ci sono. Ma siamo in crescita e questo dobbiamo tenerci stretto".

Testa e sofferenza, insomma. "Non siamo di certo il Real Madrid, quindi non possiamo pensare di non concedere mai nulla agli avversari. La verità è che dobbiamo giocare da ultimi in classifica se quelle ultime posizioni vogliamo abbandonarle in fretta".