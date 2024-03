Lopez: "Puntiamo ai playoff"

"A Terranuova mi trovo benissimo, c’è un bel gruppo e una società che mi ha subito accolto a braccia aperte". Sono queste le prime parole di Juan Francisco Ortiz Lopez, il centravanti argentino approdato in riva al Ciuffenna in concomitanza del mercato invernale. Sul palmarés, 2 gol in campionato e 3 in Coppa a partire da dicembre. El Tanque arriva in Italia nel 2018, dove viene ingaggiato dal Castiadas in serie D. Nell’estate 2019 è allo Jonica FC e in tre stagioni mette a segno 31 reti. Nel 2022 passa alla Nissa, poi al Budoni. Prima di arrivare in Valdarno veste la maglia del Mazara. "Sono felice di essere arrivato in Toscana, mi ero stancato del mare - sorride - e sono in cerca di nuovi stimoli. Per ora sono soddisfatto della scelta, spero di esserlo ancora di più al termine del campionato. Certo, all’inizio c’è bisogno di ambientarsi ma attraverso il gioco si riesce a fare squadra. E quando arrivano i risultati è tutto più semplice. A prescindere da questo, però, è utile fare tesoro anche degli episodi negativi". Ortiz si riferisce proprio all’ultima partita disputata dal Terranuova, quel 3-3 contro il Terre di Castelli che ha impedito ai biancorossi di accedere ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Il calciatore argentino, insieme a Sacconi, è stato il marcatore dei valdarnesi grazie ad una personale doppietta. "C’è rimasto l’amaro in bocca - spiega - Alla fine del primo tempo sembrava tutto perduto, visto che eravamo sotto di 2 gol e con un uomo in meno. Poi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo dato una grandissima prova segnando 3 reti nell’arco di pochi minuti. Infine siamo stati raggiunti e purtroppo questo non ci ha consentito di proseguire. Potremmo stare a recriminarci un episodio piuttosto che un altro, ma alla fine siamo stati capaci di mettere in campo un’ottima prestazione. È un insegnamento per il futuro".

L’attaccante sottolinea che all’orizzonte ci saranno altre partite difficili e l’esperienza della Coppa non dovrà far altro che arricchire il bagaglio di esperienza del team di Becattini. "Adesso - aggiunge - abbiamo la grande opportunità di giocarci i playoff e vogliamo restare in tutti i modi all’interno del gruppo di testa. Poi perché no, dobbiamo puntare al secondo posto visto che il Siena è ormai irraggiungibile". Dopo il turno di riposo, il Terranuova Traiana si appresta ad affrontare l’Asta, che domenica farà visita al Matteini. "Sarà una gara importantissima, fino al termine all’ultima giornata sarà come giocare una finale ogni settimana".

Francesco Tozzi