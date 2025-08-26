L’opinione di mister Clementi. "Prova di qualità dalla squadra di Possanzini»

"Adesso qualsiasi giudizio sarebbe affrettato, ma la prova offerta dalla Maceratese a Recanati è stata buona e di qualità". Aldo Clementi, lo scorso anno sulla panchina della Vigor Senigallia, era al Tubaldi per il preliminare di Coppa Italia. "Mi è piaciuto Osorio, che non conoscevo, poi i centrocampisti De Angelis, Ambrogi e Ruani, quest’ultimo è un giocatore che apprezzo perché ha caratteristiche uniche". La Maceratese si presenta in campionato come matricola così come è successo anni fa alla Vigor Senigallia portata in D da Clementi. Per una formazione esordiente non mancano le difficoltà in un campionato nuovo. "Ci sono e sono elevate. Ritengo che il cammino dei biancorossi e della mia Vigor abbia punti in comune: è stata data continuità alla guida tecnica, l’ambiente è molto vicino alla squadra che potrà fare bene se manterrà quella spensieratezza senza sentire il peso del risultato, penso che siano aspetti fondamentali per il calcio proposto da Possanzini. La mia Vigor è stata una sorpresa sfiorando la C a cui nessuno poteva pensare, avevamo un gruppo forte come quello dei biancorossi e sono poi convinto che pagherà la continuità tecnica". Domenica i biancorossi saranno ad Ascoli dove affronteranno l’Atletico nel primo turno di Coppa Italia. "L’Atletico Ascoli, già forte nella passata stagione, è stato rinforzato ed ecco che si presenta ai blocchi di partenza come una di quelle realtà con le carte in regola per disputare un campionato da protagonista. Per la Maceratese si tratterà di un buon test dove potrà vedere a che punto è, insomma sarà una bella cartina al tornasole". La squadra ascolana si presenta con una rosa di valore. "È una squadra attrezzata in tutti i reparti, ha pochi punti deboli ed ecco perché si tratta di un buon test". Sul mercato ci sono squadre che si sono mosse molto bene dimostrando ciascuna le ambizioni. "Teramo, L’Aquila e Atletico Ascoli siano le formazioni più attrezzate, poi – cocnlude Clementi – ci sono anche altre ottime realtà come Giulianova e Vigor".