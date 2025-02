L’opinione di Trillini: "Rata prima non per caso"

"La Maceratese non è prima per caso". È l’opinione di Sauro Trillini, ex giocatore e tecnico della formazione biancorossa, che domenica ha assistito alla partita contro il Matelica. "La squadra di Possanzini – aggiunge – sta facendo un gran bel percorso. Ho visto la solita Maceratese, al di là del fatto che la partita si sia messa subito bene, contro un avversario di valore".

L’occhio del tecnico si è soffermato su alcuni aspetti. "Ho apprezzato l’ossatura della squadra con Gagliardini, Lcero (nella foto il suo gol di domenica) e Cognigni contornati da giovani di qualità: è davvero un gran bel mix". Alle spalle dei biancorossi c’è la K Sport Montecchio Gallo che non molla. "Si tratta di una squadra importante e non mollerà sino alla fine: sarà un bel duello".

Ma non sarà una lotta a due. "C’è anche il Chiesanuova, ma ritengo che tutto sia circoscritto a queste tre formazioni perché davanti si sta tenendo un bel ritmo, e poi ci sono gli scontri diretti". Trillini promuove la Maceratese. "Deve continuare di questo passo, del resto sono già stati conquistati più punti dello scorso anno".

Non è la prima volta che Trillini segue la Maceratese. "L’ho già vista ad Ancona contro i Portuali, è la solita squadra che tiene in mano il pallino del gioco e crea occasioni". Però occorre anche sfruttarle per metterle al sicuro. "Se non le chiudi si resta sempre in apprensione, ma in alcuni momenti c’è anche da badare al risultato".