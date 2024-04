L’opportunità. Galligani in corsa per la classifica dei marcatori

Mister Magrini ha "stilato un programma per dare la possibilità, nelle ultime partite, ha tutti i ragazzi della rosa". "Anche oggi, se ci sarà la possibilità – ha spiegato –, vorrei concludere con tanti giovani, con l’Audax abbiamo terminato con sei under, ma sempre tenendo d’occhio l’andamento della gara. Per la sfida con il Mazzola (che dovrebbe giocarsi al Franchi ndr), invece, ho in mente di utilizzare la formazione classica". Chi non corre il rischio di finire in panchina è Elia Galligani. "E’ in ballo per vincere la classifica marcatori e non voglio togliergli questa possibilità – ha sottolineato Magrini –. Anche domenica mi è dispiaciuto togliere Boccardi, ma Elia è lì che lotta e lo faccio giocare". Sedici i gol, 14 gli assist. "Conosco bene i suoi pregi e i suoi difetti – ha chiuso il mister – e negli anni è migliorato in tutto, a partire dal carattere. Ora è un professionista vero. E un giocatore come lui, forte nell’uno contro uno, io l’ho sempre preteso, perché fa la differenza. Il prossimo anno ne cercheremo un altro, che possa essere un’alternativa in corsa". Per fare l’en-plein di presenze Galligani dovrà però fare attenzione ai cartellini: è diffidato (come Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo), con un giallo scatterà la squalifica.