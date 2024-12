L'OR trionfa 5-2 contro MGM 2000 Morbegno nel big match di Serie A2

L'OR gioca una gara strepitosa e si aggiudica 5-2 il big match casalingo di Serie A2 con l'MGM 2000 Morbegno (18), salendo a +5 sui rivali che, tuttavia, hanno una gara in meno.

I granata passano in vantaggio con una perfetta ripartenza di Mazzariol, ma la reazione lombarda è immediata e l’1-1 arriva dopo 1’; nel finale di primo tempo un rapido uno-due in salsa brasiliana firmato Homsi e Joao Mazzariol vale il 3-1.

Nella ripresa Pais accorcia le distanze e centra un palo, prima della doppietta nel finale di Ruggiero che fa esplodere l’Arena.

In Serie B pari esterno della Real Casalgrandese (9), che impone l’1-1 alla capolista Villafontana (18), mentre il Bagnolo (12) cade in casa 7-4 col Balca Poggese (9).

In C1 l’andata si chiude con due flop in casa: il Guastalla (16) cede 3-1 al Forlì (17), che scavalca i rossoblù in classifica; il Futsal Shqiponja (15) perde 6-0 a Castelnovo Sotto col Baraccaluga (23), secondo della classe.