"Lorenzo Benedetti, 79 Gol in 141 Presenze: Eroe della Domenica Seravezzina"

L’eroe della domenica seravezzina è ovviamente Lorenzo Benedetti che si procura un rigore, lo trasforma... e poi fa doppietta segnando al 96’ l’insperato gol-partita. Per il super-bomber verdazzurro fanno così 79 reti in 141 presenze complessive con la maglia seravezzina (di cui 59 sigilli su 111 gare in verdazzurro nel campionato di Serie D). I numeri sono davvero impressionanti: più di un gol ogni due partite! Ottima la prestazione ancora una volta pure del terzino sinistro classe 2004 Ivani, sempre attento nei ripiegamenti, nelle chiusure e nelle diagonali difensive oltre che propositivo e svelto nella spinta offensiva. Da sottolineare anche le prove tutta sostanza (con qualità) di Bedini in mezzo al campo e del rigenerato Putzolu sulla trequarti (gran palla messa per il penalty dell’1-0).