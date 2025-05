Lorenzo Bilò nuovo allenatore del Montefano: entusiasmo per la sfida in Eccellenza

"È stato un colpo di fulmine e ho firmato per il Montefano". Lorenzo Bilò, lo scorso anno sulla panchina della Recanatese, è il nuovo tecnico della formazione viola nel campionato di Eccellenza. "Sono stato convinto – spiega l’allenatore, nato nel 1989 ad Ancona – da un ambiente professionale e nel contempo familiare, a ciò aggiungiamo quelle caratteristiche umane e serietà che ritengo fondamentali per il mio di interpretare il calcio. Sono veramente contento". Il tecnico aveva anche altre proposte. "C’erano in effetti pure altre soluzioni, però alla fine è stata una scelta semplice perché, al di là della categoria, ho valutato il progetto e ho percepito serietà e solidità in un contesto in cui posso esprimere le mie qualità". L’allenatore scende nei particolari del progetto. "C’è il desiderio di costruire una identità importante nel contesto della categoria, farci conoscere nel modo di approcciare e di interpretare il calcio, di volercela giocare con tutti". Lo scorso anno Bilò era in D. "Ora – spiega – non guardo la categoria, ma ho solo analizzato la proposta cercando di capire le aspirazioni della società e dove posso esprimermi al meglio. Non guardo la categoria, ma a un percorso più ampio". Tra un paio di mesi il Montefano getterà le basi per l’Eccellenza. "Ci attende un campionato molto equilibrato – spiega Bilò che ha allenato anche le giovanili di Castelfidardo e Ancona – in cui troveremo nobili decadute come Fermana e Civitanovese, altre realtà ambiziose salite dalla Promozione come Trodica e Jesina, e quelle rimaste che hanno obiettivi importanti. Sarà un campionato tosto come la D da affrontare con entusiasmo e idee". In questi giorni si è parlato anche di squadra. "Abbiamo discusso le idee e in base a queste cercheremo le migliori soluzioni, però si parte da un gruppo importante, di valore e non vorremmo, se possibile, fare grossi stravolgimenti proprio perché c’è una base di valore da cui partire". Lo scorso anno è stata affidata a Bilò la Recanatese in D per un’esperienza importante. "Direi molto forte e significativa, un’esperienza che mi ha fatto crescere, in cui ho conosciuto le criticità e la pressione del risultato che è molto minore in un settore giovanile. Un percorso che ho condiviso con tante persone e penso di avere lasciato un segno positivo". Ma adesso il suo sguardo è rivolto al futuro rappresentato dal campionato di Eccellenza. "Sono molto carico – conclude – e soprattutto ho tanto entusiasmo".