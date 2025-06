Lorenzo Fineschi si unisce alla Sinalunghese: nuovo difensore centrale per mister Testini

Nuovo arrivo targato mister Testini in casa Sinalunghese: vestirà rossoblù, la prossima stagione, il difensore centrale Lorenzo Fineschi, senese, chiocciolino, classe 2001. Fineschi, dopo aver percorso tutto l’iter giovanile professionistico nella Robur Siena fino alla Primavera, nell’estate 2019 è passato al Badesse in Eccellenza: a fine campionato, con alcune giornate di anticipo causa Covid, ha festeggiato la vittoria del campionato, arrivando davanti proprio davanti alla Sinalunghese di Marmorini ugualmente promossa. L’anno successivo Fineschi è passato all’Asta ma la squadra arancioblù decise di fermarsi per la pandemia. Nella stagione 2021/22 l’Asta, con Fineschi, titolare inamovibile (21 partite su 24, 1 gol) è arrivata terza in Promozione. La stagione successiva con l’arrivo a Taverne mister Testini, il difensore ha giocato 23 partite su 24 (una saltata per squalifica), realizzando 2 gol, vincendo il campionato davanti alla corazzata Sansovino. Fineschi è stato confermato per il campionato di Eccellenza e ha disputato le prime 9 partite poi però motivi di studio si è trasferito in Lombardia. Adesso questa nuova avventura.