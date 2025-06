Lorenzo Pezzoni si unisce al Mulazzo: rinforzo chiave per il centrocampo

Arriva Lorenzo Pezzoni. Il mercato in entrata del Mulazzo non si ferma, il dg Stefano Strata ha completato una trattativa andata avanti da almeno tre settimane, scritturando, ovviamente per il momento con una stretta di mano, l’ex capitano degli Allievi e Juniores regionale dell’allora Lunigiana-Pontremolese, dove è stato eletto miglior giovane. Fino all’altro ieri la società di via Tinello aveva scritturato, in chiaro ordine cronologico, Ivan Cacchioli, Pier Luigi Lisi e Alessandro Grasselli, tre prospettidi spessore per il palco della Prima Categoria, l’area tecnica del club rossoblù, sempre attiva sul mercato, ovviamente per costruire un Mulazzo affidabile, hanno concluso una trattativa che andava avanti da giorni. Concretizzando un punto di collegamento con il passato, cercando di tornare in alto.

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canticchiava il vicepresidente rossoblù che usava come riferimento le parole di Antonello Venditti per indirizzarci sull’obiettivo. Proprio così, perché Uberti, uno dei massimi dirigenti rossoblù, con la complicità fattiva di Stefano Strata ha piazzato un gran colpo per il centrocampo e ha sbaragliato un nutrito gruppo di concorrenti interessati a Pezzoni, una su tutte la San Marco.

L’atleta rappresenta uno degli ultimi rinforzi messi a segno dalla società diretta dall’azionista di maggioranza Paolo Marconi: "La scelta di andare a giocare in una società giovane che in questi anni si è dotata di programmi seri mi piace davvero, lì troverò Simonelli, Bortolasi, Cacchioli, Grasselli, Lisi, profili di rilievo. Sono felice della mia scelta che è quella di entrare a far parte di un ambiente dove conosco la maggior parte dei ragazzi dello spogliatoio, come Cham, Bernieri Alessandro, Bellotti, Manenti e non secondo per quanto illustratomi dalla società per me ha una sua importanza".