"Lorenzo Pezzoni, un Talento della Pontremolese Convocato a Firenze"

Ragazzi che crescono e che stanno ottenendo le prime grandi soddisfazioni. Lo sa bene il capitano degli Allievi regionali della Pontremolese, Lorenzo Pezzoni, che è stato convocato a Firenze per un secondo raduno dal commissario tecnico Stefano Mannelli in proiezione al Torneo delle Regioni di categoria. "C’è soddisfazione negli ambienti del settore giovanile della LuPo – dice Mauro Bertacchini, responsabile del settore giovanile azzurro – un vero motivo di orgoglio che sia cresciuto nella nostra scuola calcio dove sono state gettate le basi per giocare a buoni livelli. Pezzoni, che stava per passare al Forte dei Marmi, è rimasto parte della nostra grande famiglia, tanto che diverse società continuano a seguirlo per tenersi aggiornati sulla crescita del giovane talento di Filattiera". Grande soddisfazione anche per il suo allenatore Giorgio Chelotti. "Pezzoni – afferma – è la palese dimostrazione che, al di là delle sue grandi e innate doti, la scuola calcio lunigianese è un luogo di grande formazione, capace di dare soddisfazioni ai ragazzi che la frequentano e alle loro famiglie".

"Molto bravo – ha detto il Cittì Mannelli –. È un prospetto interessante sul quale gli allenatori della Pontremolese devono continuare a lavorarci. Piedi buoni e buone geometrie". Ebal