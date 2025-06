Lorenzo Saporetti confermato al centro della difesa del Forlì per la prossima stagione

Lorenzo Saporetti sarà al centro della difesa della squadra di Alessandro Miramari anche nella prossima, attesissima, stagione del Forlì in C. Dopo la conferma dell’attaccante Nicola Farinelli, ieri infatti la società di viale Roma ha ufficializzato la sua. Un accordo di rilevante spessore per un elemento che ha dato un contributo importante nel cuore della difesa dei galletti, con sole 24 reti incassate la seconda del girone (meglio quella della Pistoiese: 23 gol subiti).

Nella stagione da poco conclusa Saporetti ha confermato le sue doti di solidità nelle 31 gare disputate, playoff compresi, con l’aggiunta di una rete, in 2580’ di qualità in compartecipazione coi compagni di reparto Drudi e Sbardella. Tra i pochi forlivesi in campo nella squadra biancorossa, Saporetti (classe 1996) vanta 187 gettoni con 8 reti, in una carriera in gran parte disputata in serie C. Dopo le giovanili del Cesena ha iniziato la sua attività in prima squadra col Parma (2015-16) vincendo il campionato di serie D per poi giocare due tornei in C con i crociati. Nel prosieguo Saporetti ha vestito le maglie di Fermana, Renate e Catania, poi dal campionato 2020-21 quella della Pro Patria di Busto Arsizio, sino al trasferimento a Forlì concretizzatosi nella scorsa estate.

Dopo l’addio al centravanti Michele Trombetta, in procinto di accasarsi al Piacenza, Protti adesso è alle prese con la trattativa riguardante il bomber Elia Petrelli, come noto sotto contratto con il Genoa. L’ostacolo da superare, affinché i tifosi dello stadio Morgagni possano continuare ad applaudire il geniale attaccante, è la percentuale che la società di viale Roma dovrà coprire del suo ingaggio per la prossima stagione.

Un altro tassello da sistemare è il fondamentale ruolo del portiere. L’intenzione del Forlì è quella di confermare il 20enne Luca Martelli il cui tesserino è detenuto dalla Spal. Nel caso, assai probabile, della sparizione della gloriosa società ferrarese, vi sarebbe persino l’automatico svincolo dell’estremo difensore che, in tal caso, resterebbe nella rosa biancorossa.

Certo l’arrivo nel gruppo di Miramari del trentenne trequartista Damiano Rinaldini, non ancora ufficializzato, reduce dalle buone prestazioni, con quattro reti, con Grosseto e Tau Altopascio. L’attenzione del Forlì è focalizzata, in questi giorni, sui giocatori offensivi. Partendo da Francesco Manuzzi, classe 1994, svincolato dal Ravenna dove ha spedito in rete, nello scorso campionato, 13 palloni in 32 match. Un’altra ipotesi ventilata da radio mercato è l’interessamento verso l’estrosa punta Leonardo Stanzani, 25 primavere, che ha da poco chiuso il non esaltante campionato in serie C col Carpi con un solo gol in 37 partite, e che, a Forlì, potrebbe cercare il rilancio.