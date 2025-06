Lorenzo Tizi confermato capitano: continuità per la maglia cremisi

Lorenzo Tizi, capitano del , continuerà a vestire la maglia cremisi anche nella prossima stagione. Un tassello importantissimo per l’allenatore Passarini, dopo la stagione entusiasmante da poco conclusa. "Sono molto contento – dice il giocatore – di rimanere a anche la prossima stagione. Ringrazio tutto l’ambiente per la fiducia che mi è stata data. È per me un grandissimo onore quello di poter proseguire l’avventura con questa gloriosa società, indossando la fascia di capitano con orgoglio".

Segnale di continuità del , che in questa prima fase di calciomercato sta confermando il blocco fondamentale della scorsa stagione, per rilanciarsi in Eccellenza da assoluti protagonisti. "Si continua – aggiunge il capitano della formazione cremisi – un percorso che lo scorso anno ci ha portato grandi soddisfazioni, in questo la continuità sarà il nostro punto di forza per questa stagione, per accrescere la fiducia e la consapevolezza dei nostri mezzi, perché riuscire a partire da una base solida già dall’inizio è sicuramente apprezzabile. Un plauso a tutta la tifoseria cremisi, perché la scorsa stagione ci ha sempre sostenuto e che non vediamo l’ora di ritrovare presto al nostro fianco per raggiungere traguardi importanti da festeggiare insieme con loro".

Marco Natalini