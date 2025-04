Loris Beoni verso la panchina del Figline dopo l'esonero di Marco Brachi

Proprio mentre in casa Siena si stava consumando l’esonero di Lamberto Magrini, con la successiva chiamata di Gill Voria in panchina, sono iniziate a circolare voci su un possibile approdo, sulla panchina bianconera, di Loris Beoni. Il nome del mister è tornato in auge nelle ultime ore: il Figline, che, dopo la sconfitta con l’Orvietana, ha dato il benservito all’allenatore Marco Brachi e al direttore sportivo Andrea Agatensi, sembra infatti aver scelto, come trainer della squadra l’ex allenatore di Montevarchi, Gubbio e Sambenedettese. Una scelta, probabilmente, dettata anche dalla vicinanza con la famiglia Sarri: Beoni è stato collaboratore tecnico di Maurizio durante le esperienze sulle panchine del Napoli e della Juventus e l’attuale presidente del Figline è proprio il figlio di Maurizio, Nicolè. Il Figline, nelle prossime tre partite, si giocherà la permanenza in categoria: sulla sua strada il Poggibonsi, il Terranuova Traiana e il Livorno, già promosso in Serie C. E a proposito di promozioni, faranno parte della Lega Pro, anche il Bra (girone A) e la Sambenedettese (girone F) che nell’ultimo week-end hanno tolto le bottiglie dal frigo.