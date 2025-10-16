L’Osimana già eliminata. La Coppa è un calice amaro . I senzatesta ko a Matelica

2

OSIMANA

2

: Ginestra, Uncini (40’ st Mengani N.), Merli, D’Angelo, Sfasciabasti, Tempestilli, Mengani E., Bianchi, Cornero (23’ st Vilson), Pedrini (33’ st Carsetti), Bartilotta (46’ st Bucari). All. Ciattaglia.

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Marchesini (45’ st Cantarini), Olivera, Patrizi (1’ st Alessandroni), Pigini, Fermani (43’ st Modesti), Manini (1’ st Ercoli), Gigli, Mafei, Caruso (15’ st Pagliarini). All. Labriola.

Arbitro: Salvatori di Macerata.

Reti: 12’ pt Pedrini, 27’ pt Gigli, 35’ pt Mengani (rig.), 43’ pt Mafei.

Note: espulsi al 43’ st Carsetti e Alessandroni.

Fatale all’Osimana la sconfitta dell’andata. I giallorossi salutano così la Coppa Italia. Quest’anno la corsa dei senzatesta si ferma ai quarti. La squadra di Labriola esce indenne da Matelica, nella gara di ritorno, ma pesa come un macigno la rete di Sfasciabasti nella partita di andata di due settimane fa al Diana, che regalò la vittoria alla squadra di Ciattaglia. Il Matelica stringe i denti e si porta a casa il biglietto per la semifinale (affronterà il K Sport Montecchio Gallo, che sempre ieri ha estromesso dalla competizione l’Urbino). Varie le defezioni in entrambe le formazioni, con gli osimani che devono fare ancora a meno di Mancini e Severini, oltre che di Buonaventura, quest’ultimo in panchina. L’Osimana è costretta sempre a rincorrere perché dopo una dozzina di minuti i padroni di casa si portano in vantaggio con Pedrini, con un sinistro che beffa Cingolani. Poco prima della mezz’ora l’Osimana pareggia con il giovane Gigli. E’ un primo tempo scoppiettante, perché al 35’ è ancora il Matelica a mettere il muso avanti, con Mengani che si guadagna e realizza un calcio di rigore per un fallo subito da Pigini. Prima del duplice fischio i senzatesta pareggiano ancora con un colpo di testa di Mafei. Nel secondo tempo reti inviolate. Alessandroni non riesce a sfruttare un paio di occasioni importanti e l’Osimana è costretta a salutare quella Coppa che l’aveva vista trionfare a livello regionale due anni fa nella finale di Senigallia contro la Maceratese. Ora per Patrizi e compagni testa solo al campionato. Domenica al Diana scenderà l’Urbania, seconda in classifica.