L’Ostra ci mette l’anima. Ma la Biagio è più cinica
Gli uomini di Filippi partono forte ma vanno sotto a inizio match e nella ripresa. L’assedio finale attuato dagli ostrensi non regala loro il meritato pareggio.
OSTRA
1
BIAGIO NAZZARO
2
OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (40’st Verdenelli), Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (7’st Bodje), Rossetti (24’st Olivi), Bonvini (28’st Curzi), Zupo, Landi, Calcina.
All. De Filippi
BIAGIO: Lombardi, Medici, Doria, Coltorti, Tamburini (3’st Carloni), Compagnucci (23’st Serfilippi), Candidi (31’st Franconi), Musciano, Camilloni (1’st Esposito), Tracanna (18’st Morbidi) Schiaroli.
All. Fenucci
Arbitro: Persichini di Macerata
Reti: 9’pt Candidi (B), 5’st Musciano (B), 23’st Olivi (O)
Sconfitta amara per l’Ostra che cede il passo davanti al pubblico amico contro la Biagio.
Meritavano di più i gialloblù, ma la rimonta non viene completata. Cinica invece la Biagio, che sfrutta al massimo le due occasioni più nitide della gara.
Solita partenza arrembante dei ragazzi di De Filippi, ma al primo affondo la Biagio esulta. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Candidi anticipa tutti e devia in rete alle spalle di Piergiovanni.
Il copione del secondo tempo è lo stesso: partono bene i locali, ma la Biagio punisce. Azione rocambolesca nata sulla destra, il pallone finisce nel cuore dell’area gialloblù, Musciano tira, centra la traversa, il pallone batte sulla linea per poi finire in fondo al sacco. Probabilmente l’ultimo tocco è proprio del portiere Piergiovanni.
Il match diventa incandescente: falli, cartellini, addirittura rosso per Fenucci, poi il guizzo di Olivi, che da due passi devia in rete di testa, ed accorcia le distanze. Il finale è una corrida e un assedio ostrense, ma la poca lucidità sotto porta risulta fatale ai ragazzi di De Filippi.
Nicolò Scocchera
