L’Ostra è inarrestabile. Il Lunano deve arrendersi
Simone e Calcina siglano il 2-0 che lascia sgomenti gli undici della capolista. Il campionato, che sembrava monopolizzato, è all’improvviso riaperto. .
OSTRA 2 LUNANO 0
OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Simone (29’st Massacci), Marzano, Castignani, Omenetti, Rossetti (33’st Bodje), Bonvini, Zupo, Landi, Calcina (43’st Olivi). All. De Filippi
LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati (17’st Germinale), Lorenzoni (36’st Gostoli), Nobili, Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli, Bosoi (14’st Sema). All. Manfredini
Arbitro: Cittadini di Macerata
Reti: 27’st Simone (O), 24’st Calcina (O)
Colpo grosso dell’Ostra che batte a domicilio il Lunano con un gol per tempo. Partono bene gli ospiti, insidiosi in un paio di occasioni, soprattutto con un tiro dalla distanza di Montagnoli che sorvola la traversa. Con il passare dei minuti l’Ostra prende fiducia e guadagna metri. A ridosso della mezz’ora si materializza l’episodio che sblocca il match grazie alla zuccata, sugli sviluppi di un corner, di Simone, che non lascia scampo ad Andreani. La partita si gioca a ritmi forsennati, l’Ostra potrebbe addirittura raddoppiare con Calcina, che fa tutto benissimo, tranne l’appoggio a rete, respinto dalla retroguardia biancoverde sulla riga. La ripresa è altrettanto avvincente, ma in campo si percepisce parecchio nervosismo. L’Ostra rimane concentrato ed a metà secondo tempo piazza il bis con un tiro da posizione defilata di Calcina. Il Lunano con le ultime forze rimaste prova a dare il via alla rimonta, affidandosi all’esperienza offensiva di Germinale, ma anche l’esperto centravanti fatica a trovare spazi nel groviglio di maglie gialloblù. Finisce con il trionfo ostrense ed una trasferta molto amara per la capolista.
Nicolò Scocchera
